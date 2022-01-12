Samsung відклала випуск флагманського чіпа
Компанія Samsung відклала випуск мобільного процесора Exynos 2200, повідомив сайт Gizmochina. Samsung намітила анонс свого нового флагмана на 11 січня, але всупереч очікуванням він учора не відбувся, і пояснення цього від компанії поки що немає, повідомляє Ліга.net.
Перед анонсом інсайдер Ice Universe повідомив, що продуктивність Exynos 2200 поступається флагманським чіпам Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 і MediaTek Dimensity 9000 5G (пізніше твіт був вилучений). Згідно з джерелом, у флагманах Samsung із серії Galaxy S22 буде застосований чіп Snapdragon 8 Gen 1.
30 грудня Samsung повідомила, що підготувала до випуску флагманський чіп Exynos 2200. Судячи з інформації від Samsung, завдяки співпраці з AMD і застосуванню відеочіпа на архітектурі RDNA 2 (застосовується в відеокартах AMD Radeon) Exynos 2200 матиме гарну продуктивність в іграх.
У блозі Samsung на Twitter було написано, що ігровий ринок зміниться після виходу цього чіпа з новим графічним процесором, створеним на основі RDNA 2, а тепер цей запис видалено.