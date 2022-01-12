В уряді пояснили умови отримання кредитів під 0% для безробітних
Міністерство соціальної політики пояснило умови надання допомоги малозабезпеченим сім'ям для організації підприємницької діяльності і здобуття економічної самостійності, повідомляє Економічна правда.
З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені можуть отримувати фінансову допомогу від держави для старту власного бізнесу в рамках нової бюджетної програми, на реалізацію якої у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн, розповіли у пресслужбі міністерства.
Така безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для заснування власної справи.
"Сума, яка повертається державі, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно", – зазначається у повідомленні.