В уряді пояснили умови отримання кредитів під 0% для безробітних

Міністерство соціальної політики пояснило умови надання допомоги малозабезпеченим сім'ям для організації підприємницької діяльності і здобуття економічної самостійності, повідомляє Економічна правда.

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені можуть отримувати фінансову допомогу від держави для старту власного бізнесу в рамках нової бюджетної програми, на реалізацію якої у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн, розповіли у пресслужбі міністерства.

Така безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для заснування власної справи.