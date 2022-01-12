FDA попередила про "рідкісний ризик кровотечі" від вакцини Johnson&Johnson

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) змінило дані щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі, повідомляє 24 Канал.

Експерти повідомили, що симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи — надмірну кровотечу.

"Звіти про побічні явища після використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 за дозволом на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації," , – йдеться у повідомленні Управління.

Інформаційний бюлетень про внесені зміни щодо можливих реакцій на вакцину, підтвердив подібні попередження інших регуляторних органів, у тому числі Європейського агентства з лікарських засобів.