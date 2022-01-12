Передбачено величезну міць VR-шолому Apple

Пристрій доповненої та віртуальної реальності від Apple випередить професійні комп'ютери за продуктивністю. Про це посилаючись на Appleinsider, повідомляє Лента.ру.

Журналісти посилаються на звіт авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко. Фахівець з'ясував, що запланована гарнітура доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) буде комплектуватися тим самим зарядним адаптером потужністю 96 ватів, що й нові MacBook Pro.

Джерела Мін-Чі Ко повідомили, що пристрій матиме як мінімум два процесори, створені за чотиринанометровим і п'ятинанометровим техпроцесом. На основі витоків фахівець передбачив, що новий девайс перевершуватиме за продуктивністю нові комп'ютери Apple. З огляду на очікувану велику обчислювальну потужність, Ко впевнений, що VR-шолом від американської компанії випереджатиме за багатьма параметрами конкурентні девайси.

Також інсайдер зауважив, що найближчими роками постачання нового пристрою зростатиме. Фахівець прогнозує, що у 2023 році Apple відправить на ринок три мільйони гарнітур AR/VR, у 2024 році – 8-10 мільйонів штук, у 2025 році – до 20 мільйонів одиниць. Анонс девайсу може відбутися у 2022 році.