Linux-смартфон став доступним для замовлення

Команда Pine64 повідомила, що відтепер усі бажаючі можуть замовити смартфон PinePhone Pro Explorer Edition, спроектований для роботи з операційними системами на ядрі Linux, повідомляє 3Dnews.

Джерело зображень: Pine64

Апарат виконаний на процесорі Rockchip RK3399S, що містить шість обчислювальних ядер: дует Cortex-A72 та квартет Cortex-A53. Опрацюванням графіки зайнятий прискорювач Mali T860MP4. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR4 становить 4 Гбайт, місткість флеш-модуля – 128 Гбайт (плюс картка microSD).

Дисплей має розмір 6 дюймів по діагоналі і має роздільну здатність 1440 × 720 точок при співвідношенні сторін 2:1. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 4.

Спереду встановлена 8-мегапіксельна камера із сенсором OmniVision OV8858, а до складу тильної камери входить 13-мегапіксельний датчик Sony iMX258. Є адаптери Wi-Fi 802.11ас і Bluetooth: 5.0, приймач GPS/ГЛОНАСС, порт USB 3.0 Type-C, гніздо для навушників на 3,5 мм. Встановлено акумуляторну батарею ємністю 3000 мА·год. Габарити складають 160,8×76,6×11,1 мм, вага – 215 г.

На смартфоні можуть застосовуватись різні варіанти Linux. До них входять Arch Linux ARM, Manjaro ARM, Mobian на основі Debian, postmarketOS, NixOS, LuneOS та інші. Апарат пропонується за ціною 399 доларів.