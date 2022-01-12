У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори

У містах Китаю з'явилися карантинні табори з рядами тісних металевих ящиків для розміщення жителів, у яких підозрюють зараження COVID-19. Опинившись під замком у таких на два тижні, люди скаржаться на жахливі умови утримання, повідомляє Обозреватель.

Подробицями й кадрами китайці діляться у соцмережах. Нині на ізоляції в таборах або своїх будинках перебуває близько 20 мільйонів жителів країни.

Зазначається, що в такий спосіб КНР намагається "викорінити коронавірус". Хоча фахівці охорони здоров'я стверджують, що поширення штаму Омікрон неможливо зупинити навіть "драконівськими методами", до яких вдається Пекін.

Китайські карантинні табори
Китайські карантинні табори. Джерело: Instagram Songpinganq

На карантин у Китаї відправляють цілі міста: першим став Сіан, де проживає приблизно 13 млн людей, за ним були Аньян (5,5 млн), Ючжоу (1,2 млн).

Кімната, в якій людина має перебувати на карантині протягом двох тижнів
Кімната, в якій людина має перебувати на карантині протягом двох тижнів. Джерело: Instagram Songpinganq

Примітно, що причиною стали "спалахи" COVID-19, які обмежуються максимум кількома випадками зараження. Але всім людям одночасно просто заборонили залишати свої помешкання навіть для купівлі їжі. Крім того, тисячі жителів відправили до таборів – особливо тих, у чиїх сім'ях зафіксували інфікування Омікроном. Серед них, як стверджують китайці, виявилися вагітні, діти й літні люди.

Робітники у захисних костюмах переносять пакети з їжею для людей у карантинних таборах
Робітники у захисних костюмах переносять пакети з їжею для людей у карантинних таборах. Джерело: Скриншот із відео dailymail.co.uk

Жахи "ув'язнення" вони показали в соцмережах. Наприклад, на одному з роликів видно, що люди перебувають у крихітних коробках із дерев'яним ліжком і туалетом усередині – в такому "будиночку" вони змушені залишатися протягом двох тижнів. Їжу їм роздають робітники в захисних костюмах – на кадрах ті ланцюжком перекидають одне одному пакети з продуктами.

"Тут нічого немає, тільки предмети першої необхідності… Ніхто не прийшов нас перевірити, що це за карантин?", "Нас перевезли вночі, більше тисячі осіб, багато хто з нас – літні люди й діти", "Вони не вжили жодних належних заходів і просто недбало розмістили нас", – поскаржилися китайці, додавши, що їжі їм теж не вистачає.

Ще на одному відео очевидці зафільмували, як за межами табору працівники боротьби з пандемією нібито побили чоловіка після того, як він вийшов з дому, щоб купити булочки.

У деяких із зазначених міст протягом декількох днів не було зафіксовано жодного зараження, а в інших – по кілька або близько 12-15 за добу. Водночас в інших регіонах країни мешканці вишиковуються в черги на COVID-тестування.

У ЗМІ наголошують, що саме наближення зимових Олімпійських ігор, які відкриються 4 лютого в Пекіні, і поява штаму Омікрон повернули загальноміські карантини в Китаї – у спробі погасити спалахи й запобігти їх розповсюдженню на інші частини країни.

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