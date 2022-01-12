У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори

У містах Китаю з'явилися карантинні табори з рядами тісних металевих ящиків для розміщення жителів, у яких підозрюють зараження COVID-19. Опинившись під замком у таких на два тижні, люди скаржаться на жахливі умови утримання, повідомляє Обозреватель.

Подробицями й кадрами китайці діляться у соцмережах. Нині на ізоляції в таборах або своїх будинках перебуває близько 20 мільйонів жителів країни.

Зазначається, що в такий спосіб КНР намагається "викорінити коронавірус". Хоча фахівці охорони здоров'я стверджують, що поширення штаму Омікрон неможливо зупинити навіть "драконівськими методами", до яких вдається Пекін.

Китайські карантинні табори. Джерело: Instagram Songpinganq

На карантин у Китаї відправляють цілі міста: першим став Сіан, де проживає приблизно 13 млн людей, за ним були Аньян (5,5 млн), Ючжоу (1,2 млн).

Кімната, в якій людина має перебувати на карантині протягом двох тижнів. Джерело: Instagram Songpinganq

Примітно, що причиною стали "спалахи" COVID-19, які обмежуються максимум кількома випадками зараження. Але всім людям одночасно просто заборонили залишати свої помешкання навіть для купівлі їжі. Крім того, тисячі жителів відправили до таборів – особливо тих, у чиїх сім'ях зафіксували інфікування Омікроном. Серед них, як стверджують китайці, виявилися вагітні, діти й літні люди.

Робітники у захисних костюмах переносять пакети з їжею для людей у карантинних таборах. Джерело: Скриншот із відео dailymail.co.uk

Жахи "ув'язнення" вони показали в соцмережах. Наприклад, на одному з роликів видно, що люди перебувають у крихітних коробках із дерев'яним ліжком і туалетом усередині – в такому "будиночку" вони змушені залишатися протягом двох тижнів. Їжу їм роздають робітники в захисних костюмах – на кадрах ті ланцюжком перекидають одне одному пакети з продуктами.

"Тут нічого немає, тільки предмети першої необхідності… Ніхто не прийшов нас перевірити, що це за карантин?", "Нас перевезли вночі, більше тисячі осіб, багато хто з нас – літні люди й діти", "Вони не вжили жодних належних заходів і просто недбало розмістили нас" , – поскаржилися китайці, додавши, що їжі їм теж не вистачає.

Ще на одному відео очевидці зафільмували, як за межами табору працівники боротьби з пандемією нібито побили чоловіка після того, як він вийшов з дому, щоб купити булочки.

У деяких із зазначених міст протягом декількох днів не було зафіксовано жодного зараження, а в інших – по кілька або близько 12-15 за добу. Водночас в інших регіонах країни мешканці вишиковуються в черги на COVID-тестування.

У ЗМІ наголошують, що саме наближення зимових Олімпійських ігор, які відкриються 4 лютого в Пекіні, і поява штаму Омікрон повернули загальноміські карантини в Китаї – у спробі погасити спалахи й запобігти їх розповсюдженню на інші частини країни.