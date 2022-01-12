Польський солдат, що втік до Білорусі, назвав число вбитих мігрантів

Польський дезертир Еміль Чечко, який попросив притулку в Білорусі, розповів слідчим, що знає про вбивства понад 240 людей, пише "Спутник Беларусь".

За його словами, з 8 червня 2021 року він разом із товаришами по службі брав участь в організованих вбивствах у прикордонній смузі та поблизу польської Семянувки.

При цьому раніше Чечко в інтерв'ю білоруським журналістам говорив про перші вбивства мігрантів ще наприкінці травня.