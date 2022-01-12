Астрономи зафіксували рідкісний вибух наднової

Астрономи зафіксували представники нового класу наднових Cow — найяскравіший з рентгенівських променів, що спостерігалися досі. Таких спалахів зареєстровано лише п'ять на сьогодні, повідомляє Хайтек.

Спалах дали назву AT2020mrf. Цю подію віднесли до групи Cow (англ. корова), таку незвичайну назву вона отримала на честь першої наднової, яку назвали AT2018cow: у назві, що згенерувала, було слово cow.

Після вибуху зірки утворюється темна діра або нейтронна зірка. Останні об'єкти зазвичай неактивні, оповиті викинутим під час вибуху матеріалом. Події Cow працюють інакше, вона не перебуває всередині матеріалу, який заважає огляду. Також їхні ядра можуть бути активними. В основному такі події включають відкриті компактні об'єкти, що випромінюють високоенергетичне рентгенівське випромінювання.

Тому при спостереженні за Cow можна побачити, як відбувається народження чорних дірок та нейтронних зірок.

Сигнал AT2018cow здивував астрономів: його знайшли у 2018 році, і він був у 10 разів яскравішим у видимому світлі, ніж типові наднові. Але при цьому вибух також швидше згасав. Дослідники припустили, що вони спостерігали за народженням чорної діри або нейтронної зірки.

AT2020mrf спочатку виявили у рентгенівському діапазоні, а не в оптичному. Її помітили у липні 2020 року, використовуючи рентгенівські дані російсько-німецького телескопа "Спектр-Рентген-Гамма". В результаті ретельного аналізу з'ясувалося, що вибух у 20 разів більше випромінювання в рентгенівському діапазоні, ніж початкова подія того ж класу AT2018cow.

Крім цього, за даними рентгенівської обсерваторії NASA «Чандра», вибух не тільки все ще видає звуки, але й випромінює в 200 разів більше рентгенівського світла, ніж AT2018 за аналогічний період часу.