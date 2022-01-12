У НБУ пояснили двократне зростання інфляції

Споживча інфляція в Україні у 2021 році (грудень до грудня) зросла в порівнянні з 2020 роком до чотирирічного максимум у 10%. У Національному банку прогнозують, що в подальшому ціни будуть зростати не так стрімко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Пришвидшення інфляції у 2021 році було загальносвітовою тенденцією, зумовленою насамперед швидким відновленням економічної активності після коронакризи на тлі порушень ланцюгів постачання, пов'язаних із карантинними обмеженнями" , - йдеться в коментарі.

За даними НБУ, це, зокрема, призвело до подорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих. Додатковий тиск на ціни також зумовлювало посилення заходів боротьби з викидами шкідливих речовин. Відповідні глобальні чинники впливали й на пришвидшення інфляції в Україні.

"З іншого боку, інфляцію в Україні підживлювали й внутрішні чинники. Серед них - стійкий споживчий попит, який підтримували зростання доходів населення та поліпшення споживчих настроїв, а також збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці" ,- зазначили в НБУ.

У центробанку нагадали, що пік інфляції в Україні пройдено у вересні 2021 року - з жовтня вона поступово сповільнюється.

Зниженню темпів зростання споживчих цін сприяло зміцнення гривні впродовж більшої частини року, рекордні врожаї, послаблення цінового тиску на окремих світових товарних ринках, адміністративні обмеження тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та посилення монетарної політики Національного банку. НБУ одним із перших центробанків розпочав цикл підвищення облікової ставки у відповідь на посилення інфляційного тиску у 2021 році. Загалом за рік ключову ставку підвищено з 6% до 9% річних. Крім того, у другому півріччі НБУ згорнув антикризові монетарні заходи, зазначили в НБУ.

"Після проходження піку восени 2021 року інфляція повернулася до траєкторії зниження, яке, втім, відбувається повільніше, ніж очікувалося. Національний банк продовжуватиме дотримуватися режиму інфляційного таргетування та застосовуватиме монетарні інструменти для досягнення середньострокової інфляційної цілі на рівні 5%" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).