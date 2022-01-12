У Німеччині за добу зафіксували рекорд із заражень коронавірусом

За добу коронавірусом у Німеччині заразилися 80 430 людей. Це випливає із даних Інституту Роберта Коха при Міністерстві охорони здоров'я ФРН, повідомляє РБК.

Для країни це рекорд із початку пандемії. Минулий максимум було зареєстровано 24 листопада 2021 року. Тоді в Німеччині виявили 66 884 тих, хто заразився за добу.

Найбільше нових випадків зафіксовано в Гамбурзі - 10 539, у Бремені - 7899, Кьольні - 4454 і Дюссельдорфі - 4358. Найбільша кількість заражених коронавірусом у Німеччині знаходиться у віковій групі від 35 до 59 років.

З початку пандемії в Німеччині коронавірус виявили більш ніж у 7,66 млн осіб, померли понад 114,7 тис. (384 особи за минулу добу).