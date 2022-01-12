У monobank попередили про шахрайство
Один із співзасновників monobank Олег Гороховський попередив клієнтів про випадки шахрайства, повідомляє UBR.
"У зв'язку з численними запитами, хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино. Жодних!", - заявив він, попросивши користувачів уникати "цих аферистів".
За його словами, служба безпеки monobank спільно з правоохоронними органами працюють над тим, щоб зупинити діяльність "шахраїв". Водночас завдання ускладнює той факт, що шахраї
"з'являються як гриби після дощу".
Гороховський попросив поділитися цією інформацією і підкреслив, що
"monopizza, monoтаксі, морозиво Mono та ресторан у Таїланді" не мають жодного відношення до monobank.
"Прошу бойкотувати таку неприкриту крадіжку, а шахраям, якщо є час і натхнення, морочити голову, замість переказу грошей наприкінці просто передавати "Привіт від Михайла Івановича!"– порадив співзасновник найбільшого в Україні необанку (банку без фізичних відділень).