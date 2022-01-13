Porsche Taycan встановив незвичайний світовий рекорд

Електромобіль зумів в найкоротші терміни й за найкоротшу відстань піднятися на висоту майже п'яти кілометрів, повідомляє РБК-Україна.

Експерти книги рекордів Гіннеса підтвердили, що Porsche Taycan зумів піднятися на бажану висоту. Для набору абсолютної висоти в 4,8 км екіпажу довелося проїхати 2274 км. На це було витрачено 33 години 48 хвилин.

Команда зупинялася тільки для підзарядки електрокара і коротких перекусів. Найнижча точка в Америці знаходиться на рівні - 85 метрів над рівнем моря в басейні річки Бедуотер в Долині Смерті.

Однак, команда спустилася ще нижче - під землю, в шахту Eagle Mine в Мічигані, руднику з високим вмістом нікелю і міді. Taycan Cross Turismo спустився на глибину в 540 метрів. Майже через 34 години команда піднялася на вершину Пайкс-Пік в Колорадо висотою 4,3 кілометра.

Подорож проходила через шість штатів і при сильно мінливих погодних умовах. Наближається заметіль в штаті Колорадо мало не зірвала спробу встановити рекорд, але 45-хвилинне вікно дозволило команді дістатися до вершини.