У Нафтогазі звітували про відрахування до держбюджету

"Нафтогаз" у 2021 році сплатив 116 млрд грн податків та зборів. Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України. Майже стільки було спрямовано на потреби Міністерства оборони у 2021, заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Завдяки змінам у підходах до керівництва компанії, починаючи з 2-го кварталу 2021 року нам вдалося покращити фінансові результати роботи і збільшити платежі до держбюджету. Нагадаю, що у 2020 році і в 1-му кварталі 2021 року "Нафтогаз", на жаль, був збитковим, що призвело до змін у його керівництві. Вже за 2-й квартал 2021 року компанія показала прибуток у фінансовій звітності, огляд якої на відповідність міжнародним стандартам зробив міжнародний аудитор" , - пише Вітренко.

За його словами, відрахування в держбюджет у 2020 році включали ще й дивіденди (розподіл прибутку) за 2019 рік. Прибуток тоді фактично забезпечив один напрям діяльності - транзит, без надходжень від якого, включно з надходженнями за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" був би збитковим і у 2019 році. З 2020 року діяльність з транспортування газу була відокремлена від "Нафтогазу".