Омікроном заразяться всі, але щеплені перенесуть легше - експерт

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі припускає, що зрештою нікому не вдасться уникнути надзаразного штаму коронавірусу Омікрон, проте вакциновані люди перенесуть це легше. Про це у середу, 12 січня, повідомляє телеканал CNN, повідомляє Корреспондент.

"Омікрон за його неймовірного, безпрецедентного ступеня ефективності поширення зрештою знайде майже всіх" , - цитує телеканал Фаучі.

Експерт припускає, що щепленим також не вдасться уникнути зараження.

"А, можливо, і багато хто з них (…) дуже ймовірно, з деякими винятками, перенесуть це досить добре, у тому сенсі, що не будуть госпіталізовані і не помруть" , - сказав Фаучі.

Найбільш серйозні наслідки цього штаму, переконаний інфекціоніст, відчують нещеплені люди, по яких Омікрон завдасть "головного удару".

Телеканал зазначив, що подібну думку висловила у вівторок і виконувач обов'язків директора Управління з питань якості продовольства та медикаментів США Джанет Вудкок. На слуханнях у сенатському комітеті Конгресу США з охорони здоров'я, освіти, праці та пенсій вона закликала до вжиття заходів щодо зміцнення системи медичного забезпечення в країні з урахуванням очікуваного зростання навантаження на лікарні через поширення омікрон-штаму.