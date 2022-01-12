Найкращі способи повернути взуття з нубуку.

Нубук - це матеріал з натуральної шкіри, схожий на замшу і текстурою нагадує оксамит. Щоб підтримувати його в хорошому стані, необхідно особливо ретельно доглядати його, тому корисно знати, як обробляти ворс, якщо він забрудниться, повідомляє Men's Life.

Далі поради щодо чищення такого матеріалу, які допоможуть у найкоротші терміни повернуть взуттю ідеальний зовнішній вигляд.

Щоб взуття зберігало свою природну форму, набий її папером або використовуй дерев'яні колодки для взуття. Зніміть шнурки, якщо вони є.

Спочатку протрій виріб тканиною з нубука, щоб позбавитися від бруду та пилу. Дотримуйся кругових рухів по уражених ділянках.

Якщо бруд все ще залишається, використовуй щітку знову обережними круговими рухами. Не три занадто сильно, оскільки це може призвести до стирання поверхні. Пройдися по поверхні в напрямку ворсу, щоб акуратно видалити пухкий бруд. Альтернативний варіант – використовувати чисту м'яку зубну щітку.

Щоб видалити плями, нанеси спеціальний засіб, що чистить, призначений для нубука. Обробляй плями, дотримуючись інструкцій виробника. Якщо засіб є аерозолем, розпили його на пляму або, якщо це рідина, акуратно нанеси тканиною. Залиш взуття сохнути на ніч, а потім знову протріть щіткою.

Щоб видалити жирні плями, може знадобитися спеціальний знежирювач для шкіри. Дотримуйся інструкцій знежирення – зазвичай це просто: розпорошити на пляму і залишити на деякий час, перш ніж стерти будь-які залишки.

Для видалення стійких плям знадобиться спеціальний блок, щоб відшліфувати пляму, поки бруд не зникне. Зітріть залишки і акуратно почисти ворс.

Для захисту виробу в майбутньому та запобігання висиханню нубука використовуй губку та нанеси спеціальний продукт для захисту матеріалу.

Як один із видів шкіри, нубук має невелику водостійкість, але при цьому легко піддається появі плям. Два або три рази на рік слід наносити гідроізоляційний та стійкий до плям спрей, щоб захистити взуття від дощу.