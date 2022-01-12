Актор серіалу "Глухар" Олексій Герилович знайден мертвим

У Москві знайшли мертвим російського актора Олексія Гериловича. За даними ЗМІ, оголене тіло лежало у квартирі 48-річного артиста на кухні, а під ним був пакет із ліками, повідомляє Обозреватель.

Рідні актори кілька днів намагалися до нього додзвонитися, але на зв'язок він не виходив. 12 січня друг приїхав до квартири Гериловича та відімкнув двері власним ключем. Він і виявив чоловіка без ознак життя.

Точні причини смерті Гериловича поки невідомі, їх належить з'ясувати експертам. Журналісти пишуть, що видимих ознак насильства на тілі не було помічено. Не виключається, що перед смертю актор прийняв ліки, знайдені на кухні.

На місці інциденту працювали криміналісти, правоохоронці розпочали перевірку.

Олексій Герилович у короткометражці. Джерело: Скріншот Instagram-відео @gerilovich.aleksei

Що відомо про померлого актора Олексія Гериловича

Олексій народився 18 лютого 1973 року. Був відомий за епізодичними ролями у понад 60 популярних фільмах та серіалах. Серед них "Глухар", "Домашній арешт", "Інтерни", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг" та "Адвокат".

Герилович ділився архівними фото. Джерело: Instagram @gerilovich.aleksei

Останнім постом артиста в цій соціальній мережі став знімок із батьками та братом, який Герилович ніяк не прокоментував. Він оприлюднив це фото ще в жовтні 2021 року.