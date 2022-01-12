Ресторанна індустрія в США замінює кухарів на роботів

Скоро настане той день, коли в ресторані клієнти більше не побачать звичних офіціантів та шеф-кухарів - страви, приготовані роботами-кухарями, їм до столиків будуть подавати автономні механізми. Про це, з посиланням на телеканал CNBC, повідомляє Российская газета.

Саме таким шляхом прискорено йде ресторанна індустрія в США. Застосування "розумних машин" у сфері громадського харчування виходить дешевшим і зручнішим для власників закладів, ніж послуги традиційної робочої сили.

Так, згідно з даними Національної асоціації рестораторів США, сьогодні з нестачею персоналу стикаються 81 відсоток традиційних закладів громадського харчування та 75 відсотків підприємств фастфуду. Дюжина стартапів, що захопили на сьогодні левову частку ринку рестороботів, пропонує різні рішення.

Так, робот-салатниця Sally від фірми Chowbotics протягом короткого часу може автоматично нарізати закуски з численних інгредієнтів. Справжньою розвагою для відвідувачів барів став оснащений штучним інтелектом робот-бартендер Cecilia, який упродовж 30 секунд готовий змішати будь-який коктейль. А любителі піци вже мають можливість оцінити кулінарні таланти робота-піцерії Picnic, що у кілька разів прискорює процес приготування цієї страви. Серйозною допомогою стали роботизовані офіціанти Matradee виробництва компанії Richteh Robotics.

Хоча футуристичний асистент обходиться дорого (до 20 тисяч доларів за штуку), його автономності можна позаздрити. Попит на такі вироби зростає – виробник заявляє, що щотижня підписує договори на пілотні програми для двох – чотирьох великих мереж громадського харчування.