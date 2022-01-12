Поради психолога: як позбутися страху критики

Боязнь чужих оцінок, переживання про те, що скажуть інші часто призводять до невпевненості у собі та заважають самореалізації. Відомий психолог Олена Адамова розповіла, що таке осуд сторонніми і як правильно ставитися до такої поведінки оточуючих, повідомляє Сьогодні.

Три поради, як позбутися негативного відчуття через критику:

концентрація уваги – слід з'ясувати, хто є джерелом негативної інформації, і попросіть цих людей не передавати вам плітки;

спілкування з пліткарями: запропонуйте цим людям поговорити про себе, а ще дізнайтеся інформацію, яка вас цікавить безпосередньо;

фокусування на собі – додайте до життя хобі та захоплення, щоб не було часу переживати через плітки про себе.