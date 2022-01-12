Заступник голови ОП анонсував старт держпрограми "Українська мрія" з іпотекою під 5%

Державна програма "Українська мрія", яка, зокрема, передбачатиме іпотеку під 5% річних, буде запущена в січні-березні 2022 року, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма в інтерв'ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання - дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн" , - сказав він.

Скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи, наголосив заступник глави ОП.

При цьому держпрограма також передбачатиме кредити під 5% для інших цілей, наприклад, для покупки електромобіля.