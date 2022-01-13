Дев'ять модних прийомів дорогого стилю в чорному кольорі

Чорний колір – це завжди актуальна класика і безпрограшний варіант як для ошатного look, так і повсякденного аутфіту. Він завжди виглядає стильно, а часом і рятує від пари зайвих кіло завдяки своїм магічним властивостям. Щоб образи total black виглядали цікаво та дорого, а не нудно та похмуро – потрібно вміти їх носити, повідомляє Обозреватель.

Київська стилістка Інна Гріненко зібрала 9 модних прийомів, які допоможуть виглядати ефектно в чорному одязі, та поділилися ними на особистій сторінці в Instagram. Експертка зазначила, що носити цей колір краще якомога далі від обличчя, оскільки є можливість накинути собі кілька зайвих років.

"Звичайно, це не стосується людей, у яких ідеальний тон шкіри, немає зморшок, синців під очима, хто добре спить і веде здоровий спосіб життя. Не ризикують візуально стати старшим і володарки смаглявої шкіри" , – прокоментувала консультантка з іміджу.

Мікс фактур

Ця порада підходить для будь-якого монохромного образу. Щоб не виглядати нудною одноколірною цяткою, поєднуйте різні тканини, текстури та фактури. Наприклад, в'язаний об'ємний светр надягніть під шкіряні штани або спідницю з віскози.

Мікс фактур. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Чорний + коричневий

Поєднання благородного чорного та трендового в останніх сезонах шоколадного – виглядає дорого та винятково ефектно.

Чорний + коричневий. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Додайте яскраві аксесуари

Маленька сумка лимонного, лілового або м'ятного кольору чудово впишеться в чорне вбрання. Розбавити образ можна і яскравим взуттям або кольоровою хусткою на шию.

Додайте яскраві аксесуари. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Принти

Не бійтеся використовувати тваринні забарвлення. Вони без сумнівів звернуть на вас увагу, додавши трохи зухвалості та сміливості в повсякденний look.

Принти. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Білі плями

Ковтками свіжого повітря в суцільному чорному одязі можуть стати світлі акценти. Наприклад, білий комір, сумка чи взуття.

Білі плями. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Яскравість для свіжості

Хтось може ще не помітив, але чорний чудово поєднується з усіма яскравими кольорами. Сорочки, водолазки, светри та футболки примітних відтінків зроблять образ свіжішим.

Яскравість для свіжості. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Крій та деталі

Вибирайте вироби складного крою та з незвичайними цікавими деталями. У такому разі надмірна простота вам точно не загрожує.

Крій та деталі. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Чорний + білий

Якщо зі шкільних часів поєднання цих кольорів здається вам банальним, варто переглянути свої погляди. Мікс чорного та білого (або молочного, ванільного, зефірного тощо) завжди виглядає доречно та стильно.

Чорний + білий. Джерело: instagram.com/stylist.inna

Пояс

Джинси, спідниці, штани та інші елементи гардеробу з поясом будуть виглядати модно та дорого в поєднанні з чорним кольором.