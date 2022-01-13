Дев'ять модних прийомів дорогого стилю в чорному кольорі
Чорний колір – це завжди актуальна класика і безпрограшний варіант як для ошатного look, так і повсякденного аутфіту. Він завжди виглядає стильно, а часом і рятує від пари зайвих кіло завдяки своїм магічним властивостям. Щоб образи total black виглядали цікаво та дорого, а не нудно та похмуро – потрібно вміти їх носити, повідомляє Обозреватель.
Київська стилістка Інна Гріненко зібрала 9 модних прийомів, які допоможуть виглядати ефектно в чорному одязі, та поділилися ними на особистій сторінці в Instagram. Експертка зазначила, що носити цей колір краще якомога далі від обличчя, оскільки є можливість накинути собі кілька зайвих років.
"Звичайно, це не стосується людей, у яких ідеальний тон шкіри, немає зморшок, синців під очима, хто добре спить і веде здоровий спосіб життя. Не ризикують візуально стати старшим і володарки смаглявої шкіри", – прокоментувала консультантка з іміджу.
Мікс фактур
Ця порада підходить для будь-якого монохромного образу. Щоб не виглядати нудною одноколірною цяткою, поєднуйте різні тканини, текстури та фактури. Наприклад, в'язаний об'ємний светр надягніть під шкіряні штани або спідницю з віскози.
Чорний + коричневий
Поєднання благородного чорного та трендового в останніх сезонах шоколадного – виглядає дорого та винятково ефектно.
Додайте яскраві аксесуари
Маленька сумка лимонного, лілового або м'ятного кольору чудово впишеться в чорне вбрання. Розбавити образ можна і яскравим взуттям або кольоровою хусткою на шию.
Принти
Не бійтеся використовувати тваринні забарвлення. Вони без сумнівів звернуть на вас увагу, додавши трохи зухвалості та сміливості в повсякденний look.
Білі плями
Ковтками свіжого повітря в суцільному чорному одязі можуть стати світлі акценти. Наприклад, білий комір, сумка чи взуття.
Яскравість для свіжості
Хтось може ще не помітив, але чорний чудово поєднується з усіма яскравими кольорами. Сорочки, водолазки, светри та футболки примітних відтінків зроблять образ свіжішим.
Крій та деталі
Вибирайте вироби складного крою та з незвичайними цікавими деталями. У такому разі надмірна простота вам точно не загрожує.
Чорний + білий
Якщо зі шкільних часів поєднання цих кольорів здається вам банальним, варто переглянути свої погляди. Мікс чорного та білого (або молочного, ванільного, зефірного тощо) завжди виглядає доречно та стильно.
Пояс
Джинси, спідниці, штани та інші елементи гардеробу з поясом будуть виглядати модно та дорого в поєднанні з чорним кольором.