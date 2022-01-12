Як змінилося виробництво електроенергії в Україні у 2021-му

Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України у 2021 році, за оперативними даними, збільшилося на 5,2% порівняно з 2020 роком — до 156,57 млрд кВт*год, повідомляє Новое время.

Для порівняння — споживання електроенергії в Україні у 2021 році становило 154,82 млрд кВт*год, збільшившись на 5,7%.

За розрахунками, заснованих на даних Мінекономіки:

— АЕС за минулий рік збільшили виробництво електроенергії на 13,1% - до 86,2 млрд кВт*год;

— ТЕС, ТЕЦ та когенераційні установки знизили виробництво на 12,5% - до 45,83 млрд кВт*год;

— ГЕС та ГАЕС збільшили виробництво на 37,7% - до 10,44 млрд кВт*год

— блок-станції зменшили на 14,9% - до 1,57 млрд кВт*год;

— альтернативні джерела (ВЕЗ, СЕС, біомаса) збільшили виробництво е/е на 15,3% - до 12,52 млрд кВт*год.

При цьому:

— частка АЕС у структурі виробництва електроенергії становила 55,1% (у 2020 році - 51,2%);

— частка ТЕС, ТЕЦ та КУ — 29,3% (35,2%);

— ГЕС та ГАЕС — 6,7% (5,1%);

— блок-станцій — 1% (1,2%);

— альтернативних джерел — 8% (7,3%).

У 2020 році виробництво електроенергії в ОЕС України скоротилося на 3,3% порівняно з 2019 роком — до 148,85 млрд. кВт*год.