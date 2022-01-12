"Співпраця" на 4 млн грн: у Києві затримано чиновника

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.

Про це повідомила пресслужба ДБР﻿.

Під час одержання частини коштів - майже 1,7 млн грн, затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.

Чиновник вимагав у комерційних структур хабарі за забезпечення їх перемог у відповідних тендерних торгах.

11 січня 2022 року, під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 550 000 грн та 4 300 доларів, затримано високопосадовця КО «Київзеленбуд» та посередника.

Раніше, у жовтні 2021 року, представник КО «Київзеленбуд» вже отримав першу частину вигоди у сумі 2 047 500 грн.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам.