У Порошенка повідомили точний час повернення екс-президента

Петро Порошенко повертається до України 17 січня о 9.00 ранку рейсом з Варшави. Про це повідомляє пресслужба політичної партії "Європейська солідарність".

"З метою економії бюджетних коштів, які Банкова сьогодні витрачає на незаконне стеження за лідером опозиції, офіційно повідомляємо, що Петро Порошенко повернеться до Києва 17 січня рейсовим літаком із Варшави", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також наголошується, що сьогодні лідер "Європейської Солідарності" працює у Брюсселі, де "проводить важливі міжнародні зустрічі, у тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною та вторгнення росіян до Казахстану" .

Петро Порошенко висловив подяку своїм прихильникам, які "готуються до його повернення до Києва" . Також лідер "ЄС" порадив Офісу Президента "менше демонструвати свій страх через провладні ЗМІ" .

"Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження та прослуховування – ми інформуватимемо вас про кожен крок, який наближає додому. Також не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", – заявив Порошенко.