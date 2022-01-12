Модельна лінійка Bugatti поповнилася електросамокатом

Bugatti у співпраці з виробником аксесуарів для мобільних пристроїв Bytech показали нове дітище. Ним став електросамокат преміум-класу, виконаний на кшталт Бугатті. У ньому маркам вдалося поєднати інноваційні технології та аеродинаміку, повідомляє Автоцентр.

Основою знаменитого самокату стала рама з магнієвого металу. Завдяки їй вдалося зменшити вагу транспортного засобу до 16 кг. На ньому зможуть пересуватись дорослі практично будь-якої комплекції, єдине обмеження вага. Він повинен перевищувати 110 кг.

Покупці зможуть обирати між трьома кольорами: синім, чорним або сріблястим. Завдяки встановленим дев'ятидюймовим колесам і досить великому кліренсу, скутер може долати підйоми до 15 градусів.