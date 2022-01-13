Tesla оновила Model S

Tesla оновила Model S
Фото: Tesla Model S 2022 года / Carscoops

Ліфтбек, який не змінював покоління з 2012 року, пережив чергову легку модернізацію. Зміни зосереджені, переважно, в оптиці електромобіля. Але є й важливе технічне оновлення, повідомляє 24 Канал.

Оновлений Tesla Model S показався на Тайвані. Хоча зміни незначні та майже непомітні, це не просто “косметика” – ліфтбеку замінили передню світлотехніку на матричні фари, як на Model 3 і Model Y. Змінилась також задня оптика та порт заряджання акумулятора.

Оновлений Model S отримав комбінований зарядний порт – CCS (Combined Charging System), яким вже оснащуються Model 3 та Model Y у Європі. Поліпшена оптика повинна допомогти Model S отримати високі оцінки від Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) – в останніх випробуваннях експерти організації визнали світлотехніку електрокара недостатньо ефективною.

Поки не ясно, коли оновлений електрокар з'явиться у продажу. Попереднє оновлення Model S відбулось лиш рік тому, причому зміни були значнішими, ніж цього разу. Тоді електрокар отримав новий салон, став динамічнішим та додав у запасі ходу, а головне – отримав нову потужну версію Plaid з тримоторною силовою установкою з віддачею у 1034 кінські сили. А повноцінної зміни поколінь у Tesla Model S, що випускається з 2012 року, ще не було.

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Фото: модернізований Tesla Model S 2022 року / Carscoops

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Фото: модернізований Tesla Model S 2022 року / Carscoops

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Фото: модернізований Tesla Model S 2022 року / Carscoops

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Фото: модернізований Tesla Model S 2022 року / Carscoops

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Фото: модернізований Tesla Model S 2022 року / Carscoops

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Фото: модернізований Tesla Model S 2022 року / Carscoops

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