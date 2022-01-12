Ціни на 30 споживчих товарів будуть відстежувати щоденно
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Документом доручається Державній службі статистики забезпечити щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16-00 звітного дня.
Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін:
- Борошно пшеничне вищого сорту
- Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці
- Батон
- Хліб житньо-пшеничний
- Крупа гречана
- Крупа вівсяна
- Пшоно
- Свинина
- Яловичина
- Птиця (тушки курячі)
- Молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці)
- Масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно
- Сметана жирністю до 15 відсотків включно
- Яйця курячі категорії С1
- Олія соняшникова
- Цукор кристалічний
- Капуста білокачанна
- Цибуля ріпчаста
- Буряк
- Морква
- Картопля
- Етанол, розчин 96 відсотків
- Жарознижувальні препарати імпортні
- Жарознижувальні препарати вітчизняні
- Антибіотики вітчизняні
- Антибіотики імпортні
- Медична маска одноразова
- Бензин марки А-95
- Дизельне пальне
- Газ скраплений для автомобілів
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.