Ціни на 30 споживчих товарів будуть відстежувати щоденно

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Документом доручається Державній службі статистики забезпечити щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16-00 звітного дня.

Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін:

Борошно пшеничне вищого сорту

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці

Батон

Хліб житньо-пшеничний

Крупа гречана

Крупа вівсяна

Пшоно

Свинина

Яловичина

Птиця (тушки курячі)

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці)

Масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно

Сметана жирністю до 15 відсотків включно

Яйця курячі категорії С1

Олія соняшникова

Цукор кристалічний

Капуста білокачанна

Цибуля ріпчаста

Буряк

Морква

Картопля

Етанол, розчин 96 відсотків

Жарознижувальні препарати імпортні

Жарознижувальні препарати вітчизняні

Антибіотики вітчизняні

Антибіотики імпортні

Медична маска одноразова

Бензин марки А-95

Дизельне пальне

Газ скраплений для автомобілів

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.