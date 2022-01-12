Зв'язків між навчаннями РФ та консультаціями з НАТО немає - Пєсков

Зв'язків між військовими навчаннями в Росії та консультаціями з НАТО немає, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Ми говоримо все-таки про наші підрозділи та наші військові округи на території нашої країни. Військове будівництво та військове навчання тривали, продовжуються і будуть продовжуватися — це звичайна практика будь-яких збройних сил" , — відповів він на відповідне питання журналіста.

У Брюсселі зараз відбувається засідання Ради Росія - НАТО, яке продовжує переговори зі США щодо гарантій безпеки, що відбулися 9-10 січня в Женеві. Сторони обговорюють взаємні побоювання та претензії.

На завтра призначено консультації на віденському майданчику Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Нагадаємо, вчора Росія розпочала військові навчання біля кордонів з Україною.