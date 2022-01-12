Валютний ринок середи: хід торгів

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку триває. Сьогодні до обіду вони досягли 27,73 гривні на купівлі та 27,74 гривні на продажу.

Національний банк виходив на міжбанк із інтервенцією на продаж валюти. При цьому регулятор не захищав якийсь конкретний рівень, а просто задовольняв усі заявки на покупку за цінами від 27,70 гривень і вище. Продавши таким чином 50 млн доларів, Нацбанк пішов, а безготівковий долар продовжив зростання.

Слідом за безготівковим зростає і готівковий долар. Розрив із цінами міжбанку вже близько 12 копійок. Вранці оптові обмінні пункти Києва пропонували готівкового «американця» по 27,80 гривні, а до обіду його ціна зросла до 27,84-27,85 гривні. Роздрібні обмінки в регіонах вже ставлять цінник на продаж 28,00 гривень.

Євро на FOREX у середу торгується у вузькому діапазоні 1,1354-1,1377 долара після сильного зростання вчора ввечері, спричиненого виступом голови ФРС США Джерома Пауелла. Пауелл заспокоїв ринки, давши зрозуміти, що різкого посилення грошово-кредитної політики США не буде; долар відразу відреагував зниженням проти інших провідних валют, а сьогодні у першій половині дня частково компенсував учорашнє падіння. Готівковий євро продовжує зростати в ціні, слідуючи за доларом. Сьогодні вранці у столиці його продавали по 31,45-31,47 гривні, а до обіду – вже по 31,50-31,52 гривні.

Російський рубль сьогодні трохи стабілізувався після дводенного зміцнення до американського долара й у першій половині дня середи торгувався у діапазоні 74,35-74,60 рубля за долар. А ось готівковий рубль в Україні почав дорожчати. Сьогодні у столиці його продають здебільшого по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів; почали з'являтися пропозиції й по 3,72-3,73 гривні.

Різко пішов угору і польський злотий. Ще нещодавно його можна було купити по 6,70-6,75 гривень, а сьогодні цінник на продаж підняли до 6,87-6,92 гривень; по 6,85 гривні злотий можна здати.