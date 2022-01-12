Кабмін запровадив державне регулювання цін на продукти

Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з документом, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, обмеження стосується таких продуктів:

цукор-пісок,

борошно пшеничне вищого ґатунку,

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку),

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці),

олія соняшникова,

яйця курячі категорії С1,

птиця (тушка куряча)

масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.