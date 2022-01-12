Кабмін запровадив державне регулювання цін на продукти
Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Згідно з документом, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, обмеження стосується таких продуктів:
- цукор-пісок,
- борошно пшеничне вищого ґатунку,
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку),
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці),
- олія соняшникова,
- яйця курячі категорії С1,
- птиця (тушка куряча)
- масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.