Байден знову назвав Камалу Харріс президентом США

Джо Байден знову назвав віце-президента Камалу Харріс президентом США. Цю помилку він допустив під час виступу в Університетському центрі Атланти, повідомляє "Политика Страны".

"Минулого тижня президент Харріс і я в Капітолії обговорювали один із моментів" , - сказав Байден.

Уже втретє він робить одну й ту саму помилку щодо Харріс.

Крім того, раніше він називав Путіна "Клутіним", плутав слова "вакцинація" та "ескалація", а також Сирію з Лівією та Ірак з Іраном.