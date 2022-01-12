Новий власник "4 каналу" звільнив телеведучого Дроздова

Новий власник "4 канал", нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов повідомив, що з телеведучим Остапом Дроздовим розірвано трудові відносини в односторонньому порядку, пише Андрій Павловський.

За словами Ковальова, завдання каналу – об'єднувати країну, а у Дроздова амплуа розпалювача та на його звільнення вплинула не критика президента, а висловлювання про мешканців України.

"Ми всі пам'ятаємо, про що він говорив. Його не змінити. Нам треба об'єднати країну, а Остап робить вододіл між жителями. Ті речі, які він висловлює, нікуди не годяться. Не можна ділити на добрих і поганих українців – у нас один паспорт. Нам 8 років розповідають, що ми різні, щоб розколоти країну, але прийшли інші часи" , - заявив власник "4 каналу".

Ковальов також розповів про проект Дениса Бігуса, який залишиться на каналі, попри критику влади, оскільки наразі його програма рейтингова.

Інших ведучих та програми також оцінюватимуть за їх ключовими показниками ефективності.

Ковальов обіцяє зміни на каналі протягом кількох місяців. Повинна з'явитись нова графіка. Для розширення необхідні нові люди, техніка та приміщення. Планується створення корпунктів у всіх регіонах країни.

Щодо джерел фінансування каналу Ковальов сказав, що це будуть інвестиції його особисті та сім'ї, яка має низку підприємств.

Канал виведуть на самоокупність рахунок реклами. Поки що невідома точна сума необхідних вкладень, але все буде "білим", запевнив Ковальов.