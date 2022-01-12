Lexus покаже тюнінгований позашляховик

JAOS Corporation та Lexus представлять нову кастомізовану модель Lexus LX Offroad на Токійському автосалоні 2022, що пройде з 14 по 16 січня, повідомляє Autoconsulting.

Версія Lexus LX 600 JAOS Offroad була створена, щоб надихнути водія та пасажирів на пригоди. В екстер'єрі використовуються легкі та міцні вуглепластикові елементи, виготовлені методом інфузійного формування для захисту переднього та заднього бамперів, а також розширювачі крил. До того ж автомобіль оснащений спеціально спроектованими 20-дюймовими колесами ENKEI, виготовленими командою JAOS із застосуванням їхнього досвіду, здобутого завдяки участі у світових ралі-рейдах. Елементи тюнінгу, що відрізняються легкістю та особливою міцністю, підкреслюють виняткові характеристики LX 600.

Lexus продовжує працювати над створенням широкого асортименту продуктів для задоволення різноманітних потреб своїх клієнтів та відповідності їхнього способу життя. Новий LX, який з'явиться на світових ринках у першому кварталі 2022 року, став більш вишуканим, зберігши перевірену часом надійність, довговічність та ходові характеристики під час руху бездоріжжям. Це гарантує кращий досвід за кермом незалежно від того, пересувається автомобіль міськими дорогами або бездоріжжям.

З часу заснування у 1985 році JAOS розробляє та пропонує елементи тюнінгу для повнопривідних автомобілів та позашляховиків, запрошуючи власників автомобілів «Спробувати нову пригоду», що відповідає девізу компанії.

Елементи тюнінгу LX JAOS Offroad включають: