Зарплати медикам підвищили заднім числом

Медичним працівникам в Україні підвищили зарплати. Тепер лікарі з вищою освітою мають отримувати не менше 20 тис. грн., а медпрацівники з неповною вищою освітою (наприклад, медсестри) – не менше 13,5 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Рішення ухвалили "заднім числом" – з 1 січня 2022 року. Тобто оновлені зарплати лікарі отримають уже у лютому.

Про це йдеться у ухвалі Кабінету міністрів. Документ схвалили 12 січня на засіданні, яке транслювалося на урядовому каналі на YouTube. Задля підвищення зарплат програму медичних гарантій (гроші, які лікарні одержують із держскарбниці) збільшили на 33,8 млрд грн.

У документі зазначено, що мінімальний розмір зарплат для медиків, який керівники установ мають забезпечити в обов'язковому порядку, становить:

13 500 грн – для спеціалістів з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою;

20 000 грн – для лікарів та професіоналів із вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.

Крім того, такі зарплати отримають лише ті, хто повністю виконує норми за тривалим робочим часом. Для медиків, чиї норми виявляться не виконаними, заплати будуть "пропорційно" нижче.

Кабмін встановив мінімальні зарплати медикам. Джерело: Скріншот документа КМУ

В Україні середня зарплата лікаря навесні 2021-го становила лише 14,6 тис. грн, підрахували в grc.ua. І це при тому, що половина роботодавців пропонує ще менше – від 10 тис. грн. На суттєві збільшення можуть розраховувати тільки ті медики, які працюють з хворими на коронавірус.

Проте й із надбавками не обійшлося без проблем. Так, найбільше доплати до зарплати серед працівників медустанов отримали їхні керівники. Наприклад, директор одного з медичних центрів Миколаєва в середньому щомісяця доплачував собі оклад майже 90 тис. грн. Водночас санітарки, яких залучали до роботи на "швидкій допомозі" там, де був брак медперсоналу, не отримували взагалі нічого.

До речі, у сусідній Польщі, куди активно заманюють українських медиків, заробітні плати лікарів з урахуванням нічних змін та чергувань можуть сягати 200-300 тис. грн на місяць. Ще 2020 року Польща пішла на значне підвищення рівня зарплат задля того, щоб утримати своїх медиків від міграції до Німеччини та інших більш розвинених країн ЄС.