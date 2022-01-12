Пільговий газ для харчопрому та план щодо НАТО: що прийняв Кабмін

Перший цього року Кабмін розпочався зі старої теми – вакцинації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країна забезпечена вакцинами та закликав українців отримувати бустерну дозу. Він також запевнив, що цього року буде кардинальна трансформація багатьох галузей, зокрема медицини, освіти, спорту, інфраструктури та ін. Пройде подальша цифровізація та підвищення пенсій, пише Людмила Ксенз, Страна UA.

Анонсували також "Велику термомодернізацію" та "Велику реставрацію". Ну і, зрозуміло, нікуди без "Великого будівництва" – цього року планується ремонт та будівництво 5 тисяч кілометрів доріг та запуск проекту платними трасами. Українцям також обіцяють доступну іпотеку під 5%, а бізнесу – дешеві кредити.

Але почати вирішили з приземлених речей – ціни на газ для харчовиків. Щоправда, доступу до нього отримають далеко не всі підприємства.

Що ще ухвалив Кабмін 12 січня – далі у матеріалі.

Пільговий газ для харчопрому

Кабмін вирішив питання з дешевим газом для харчопрому, який підприємствам пообіцяли ще наприкінці минулого року, але поки що так і не дали.

Щоправда, отримають пільговий газ не всі. До пільгового списку потрапили виробники борошна, пастеризованого молока жирністю 2,5%, пшенично-житнього хліба, батонів, курячих яєць, курятини та олії.

Як бачимо, перелік досить вузький. Ні тепличників, ні кондитерів, ні інших представників харчопрому, які також просили дешевий газ, у ньому немає. Тобто овочі, печиво та ковбасу в Кабміні вважали надмірністю для українців.

У документі прописано, що на біржу за пільговою ціною має йти щонайменше 20% газу власного видобутку за попередній місяць.

Граничний цінник - вартість газу власного видобутку без урахування рентних платежів плюс надбавка 24%. Окремо список учасників-покупців такого газу затверджуватиме Міненерго. Міністерство також створить комітет з нагляду за біржовими торгами, куди увійде по два представники від Міненерго та Мінекономіки та один представник Мінагрополітики.

Продаватимуть пільговий газ на аукціоні, але з урахуванням граничної ціни. За словами аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, вона буде близько 20 тисяч гривень за тисячу кубів. Але теоретично може бути і нижче, якщо в ході аукціону не знайдеться багато бажаючих грати на підвищення. Голова наглядової ради групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовчук розраховує на цінник у 16-20 тисяч гривень.

Продаватимуть пільговий газ лотами – певні обсяги газу, які не можна буде ділити.

Схема для мігрантів

Влада має намір активізувати боротьбу з нелегальними мігрантами. Законопроект на цю тему схвалив Кабмін.

У пояснювальній записці зазначено, що останніми роками іноземці роблять все більше спроб легалізуватися в нашій країні за схемою фіктивних шлюбів. Зокрема, у такий спосіб заїжджають в Україну громадяни Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку. Не секрет, що найчастіше для них Україна не є кінцевим пунктом – через нашу країну іноземці намагаються виїхати до Європи.

При цьому, українське законодавство хочуть привести у відповідність до директиви ЄС, в якій йдеться про те, що країна може відхиляти запити щодо возз'єднання сім'ї, проводити перевірки, якщо виникнуть сумніви у фіктивності шлюбу та ін. Зокрема, запідозрять фіктивність шлюбу, якщо, наприклад, майбутні чоловік та дружина до цього не спілкувалися, а після весілля не живуть разом і не ведуть спільне господарство.

Іноземцям, які законно перебувають на території України, навпаки, обіцяють послаблення – термін розгляду документів про дозвіл на імміграцію скоротять з року до 6 місяців.

Іноземні стипендії – без податків

Ще один проект, який погодив Кабмін, – про створення умов для проведення наукової діяльності.

Головна новація – пропонують скасувати оподаткування у рамках міжнародного фінансування наукових проектів іноземних стипендій, що виділяються українцям.

Регулятор для транспортників

На транспорті з'явиться новий регулятор – Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Законопроект на цю тему схвалив Кабмін.

Комісія буде державним колегіальним органом, підзвітним президенту та парламенту.

Новий регулятор займеться формуванням цінової та тарифної політики у сфері транспорту, розробкою проектів законодавчих актів, що регулюють цю галузь, регулюванням роботи транспортників, залученням інвестицій, захистом прав споживачів та ін. Тобто її хочуть наділити вельми широкими повноваженнями.

Чи покращиться після цього робота української транспортної системи, чи транспортники за підсумком отримають ще одну структуру, з якою потрібно буде "домовлятися" – питання поки що відкрите.

Наркотики для собак

Кабмін вніс зміни до постанови про виділення наркотичних засобів та психотропних речовин для дресирування службових собак. Наразі такі препарати виділяються Адміністрації Державної прикордонної служби за квотами – певна кількість на кожного службового собаку на рік. Використовуються наркотики та психотропи у навчальних цілях, службових собак навчають їх виявляти.

Але, як мовиться в пояснювальній записці, обсяг квоти залежить від кількості тварин, кадрового складу кінологічної служби та здібностей собак до дресирування.

Тому затвердження річних квот пропонують скасувати. Залишать лише норми використання наркотичних та психотропних речовин.

Гуманітарку передають на місця

Уряд пропонує врегулювати питання гуманітарної допомоги.

У постанові Кабміну прописали, що місцева влада приймає рішення про визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів (для забезпечення ними інвалідів та бюджетних організацій), вантажів до 5 тонн або 22 тонн, якщо вони складаються з товарів для боротьби з коронавірусом.

Зараз у цьому списку – автомобілі та вантажі до 3 тонн.

Також прописали, що гуманітарні авто не можуть відчужуватися протягом 10 років, а місцева влада має контролювати розподіл та цільове використання гуманітарки. Цих пунктів у чинному законодавстві немає.

Держзакупівлі ліків

З подання МОЗ Кабмін вніс зміни до правил постачання ліків за бюджетні кошти.

Зокрема, в ухвалі уряду зазначено, що перелік організацій, які здійснюють закупівлі у відповідному бюджетному році, публікуватиметься на офіційному сайті МОЗ. Імпортери за 10 днів до постачання препаратів повинні подавати копію рахунку-фактури (інвойсу), а також копію реєстраційного посвідчення на медпрепарат. Вони потрібні, щоб звільнити вантаж від ПДВ. При цьому МОЗ може відмовити заявнику, якщо той подав неповний пакет документів або в паперах виявить недостовірні дані.

Тобто по суті йдеться про ускладнення умов імпорту ліків. Також, зважаючи на все, можуть змінити список організацій, що займаються держзакупівлями. Це говорить про те, що МОЗ хоче отримати ширші повноваження щодо контролю імпорту ліків.

Ранги для БЕБу

Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник подав на Кабмін проект, який регулює ранги та звання працівників БЕБ – нової структури, яка тільки-но почала працювати в Україні.

Так, генерал-полковник та генерал-лейтенант БЕБ отримають другий ранг держслужбовців, генерал-майор – третій, полковник – 4, підполковник – 5, майор – 6, капітан – 7, старший лейтенант – 8, лейтенант – 9.

Від рангу держслужбовця залежать оклади та виплати чиновників.

Спочатку – сертифікація, потім – зарплати

Кабмін змінив умови роботи держаудиторів. У постанові уряду зокрема передбачено, що з 1 січня 2023 року буде запроваджено сертифікацію працівників підрозділу внутрішнього аудиту державного органу та його територіальних підрозділів. Сертифікація буде добровільною. Але тим, хто пройде сертифікацію Мінфіну, обіцяють збільшити оклади до 30%.

На ці цілі у 2023 році знадобиться понад 14 млн гривень, а у 2024 – майже 24 млн.

А ось на претендентів на посади незалежних експертів-аудиторів чекають зміни. Зараз від них потрібна наявність диплома про вищу освіту не нижче за ступінь магістра. За новою ухвалою достатньо ступеня бакалавра. Необхідний досвід роботи у сфері аудиту, бухобліку замість нинішніх 10 років зменшать до 5 років.

Благодійність "Нафтогазу"

Жителям Донецької, Луганської та Херсонської областей обіцяють подарунок від "Нафтогазу". Згідно з ухвалою Кабміну, НАК займеться "благодійною" установкою там малих сонячних електростанцій на дахах будинків, фотоелектричних модулів освітлення пішохідних переходів та місць загального користування, а також постачанням для цих регіонів електричного пасажирського транспорту.

Фінансування проекту йтиме за рахунок "Нафтогазу".

Варто зазначити, що така програма вже була. Її прописували зі строками реалізації у 2020-2021 роках.

Щоправда, у ній фігурували лише Луганська та Донецька області, тепер додали ще й Херсонську. Відповідно терміни розширили і на 2022 рік.

Також, крім сонячних електростанцій та фотоелементів для освітлення, додали електротранспорт та зарядки для електрокарів. Вартість проектів збільшили зі 100 млн. до 200 млн. гривень.

Мінфін із цього приводу вже обурився, вказавши, що немає жодних фінансових розрахунків щодо вартості програми. Крім того, НАК і так у збитках – за підсумками першого півріччя 2021 року, він пішов у мінус на 1,7 млрд гривень.

План НАТО

Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року.

Сам документ є дуже об'ємним. У ньому передбачено, наприклад, створення спеціальної комісії з питань координації та виконання стратегії (у січні 2022 року), формування аналітичного дайджесту та поширення його серед посольств країн-членів НАТО та українських чиновників (щоквартально), проведення навчання держслужбовців з питань євроатлантичної інтеграції. Усі держоргани, висвітлюючи питання НАТО, мають керуватися якимось "уніфікованим підходом". Збираються підключити до висвітлення теми НАТО також засоби масової інформації та блогерів (прес-конференції, конкурси на кращий матеріал та ін.). Ще один пункт – формування "позитивного сприйняття" теми вступу України до НАТО у суспільстві. Тут у планах заходів є навіть проведення уроків та виховних годин на тему НАТО у школах.

Щоправда, як зазначив у своїх зауваженнях Мінфін, автори не надали фінансового обґрунтування плану. Отже, незрозуміло, за які гроші його реалізовуватимуть.