Адвокати Порошенка вимагають призначити суд у день його повернення

Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вимагають від судді районного Печерського суду Києва призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до столиці України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні звернулися до Печерського суду... вимагаємо від судді, у провадженні якого знаходиться подання генерального прокурора або у даному у разі того, хто його замінює, щодо застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу, призначити судове засідання на 17 січня 2022 року", – сказав адвокат Ігор Головань на брифінгу у середу у Києві.

Також адвокат Петра Порошенка заявив, що вже є рішення про затримання його підзахисного та доставку його до суду.