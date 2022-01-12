Завершилися переговори між РФ та НАТО: перші подробиці

У Брюсселі відбулось засідання Ради Росія-НАТО. Сторони обговорили ситуацію біля українських кордонів, зокрема загрозу вторнення РФ.﻿ Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг першого заступника держсекретаря США Уенді Шерман, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Заступник держсекретаря США Шерман заявила, що на раді РФ - НАТО наголосила, що "кожна країна має право на вибір власного шляху" .

Сторони обговорили обговорити підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також контроль над озброєннями щодо ракет у Європі. Також РФ порушила питання про свої "гарантії безпеки".

Після цієї зустрічі, а саме 13 січня, у Відні відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.