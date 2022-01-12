Промоутер Джошуа розповів, коли узгодять дату реваншу

Британський промоутер Едді Хірн розповів, коли шанувальники боксу зможуть дізнатися дату майбутнього реваншу Усик – Джошуа. Він також згадав про зацікавлення команди українця, повідомляє 24 Канал.

Промоутер Ентоні Джошуа вважає, що Усик впевнений у тому, що переможе британця у наступному двобої. Він запевняє, що українцеві не варто радіти наперед.

"Команда Усика — добрі, щирі люди, які знають, що вони несуть відповідальність за реванш із Джошуа. Вони раді зробити це. Вони вважають, що є лідерами у реванші. Напевно, вони думають, що можуть справитися краще цього разу, але ми також віримо в себе", – зазначив Хірн.

Промоутер зазначив, що з датою двобою мають визначитися до кінця січня.

"Наш план полягає у тому, щоб зафіксувати дату реваншу до кінця місяця", – сказав британець.

За словами фахівця, Джошуа повинен розпочати тренувальний збір наприкінці січня або на початку лютого

"Усик був дуже задоволений пунктом про матч-реванш. Його команда хотіла підписати пункт про реванш на таких умовах і очевидно, що вони зароблять багато грошей", – додав промоутер Джошуа.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш