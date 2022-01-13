Чи потрібно взимку захищати шкіру від сонця: навіщо SPF-крем та окуляри

Звичайно в зимовий час сонця мало і сила ультрафіолетового випромінювання набагато менша, проте ризик раку шкіри від цього менше не стає. Чому взимку важливо берегти шкіру від сонця і як це краще робити – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, повідомляє Сьогодні.

Сонячні промені – а саме ультрафіолетове випромінювання є небезпечним протягом усього року, а не лише взимку.

Чим шкідливі сонячні промені взимку

UVB-промені або ультрафіолетове В-випромінювання найсильніші влітку, саме вони найчастіше призводять до сонячних опіків. Однак шкіра може постраждати від UVB-променів взимку, особливо якщо на вулиці сніг. Сніг відбиває до 80% ультрафіолетового випромінювання навіть у похмурий день, тому сонячні промені потрапляють на шкіру двічі. Це у свою чергу збільшує ризик розвитку раку та старіння шкіри.

Сніг відображає до 80% ультрафіолетового випромінювання навіть у похмурий день, тому важливо захищати шкіру. / Фото: unsplash.com

UVA-промені або довгохвильові промені ультрафіолету, в 95% випадках досягають землі. Вони активні цілий рік, легко проникають крізь хмари, туман, скло та навіть одяг. Сонячної зими UVA-промені шкодять нашій шкірі, навіть якщо ми знаходимося в приміщенні.

Як захистити шкіру від сонця взимку?

Коли взимку з'являється сонце на небі, хочеться скористатися моментом і підставити йому обличчя. Але якщо сонце дуже яскраве, то як і влітку, у період з 10:00 до 16:00 не варто довго під ним перебувати .

Взимку на частини тіла, не вкриті одягом, також слідує наносити сонцезахисний крем (з SPF не менше 30). Уважно читайте інструкцію, наносите крем регулярно, щоб підтримувати захист. Якщо у вас чутлива шкіра чи алергія, зверніться до сімейного лікаря чи дерматолога. Лікар може порадити крем, що підійде саме вам.

Взимку надягайте сонцезахисні окуляри зі 100% захистом від ультрафіолетового випромінювання / Фото: unsplash.com

Також зимою носить сонцезахисні окуляри зі 100% захистом від ультрафіолетового випромінювання. Тобто затемнення окулярів може бути світлим, ступінь захисту лінз від ультрафіолету маркується UV 380 або UV 400. Якщо окуляри взагалі не мають захисту від UV-хвиль, то навіть темніші лінзи вас не захистять.

Навіть узимку важливо регулярно перевіряти свою шкіру та родимки Якщо родимка змінила колір, стала рости, кровоточити – зверніться негайно до дерматолога.