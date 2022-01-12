Інгулець залишився без воротарів

Футбольний клуб Інгулець покинув воротар Євген Гальчук. Це вже третій голкіпер, який попрощався з командою з Петрового. Відтак в основній команді не залишилося стражів воріт, повідомляє 24 Канал.

Першим команду покинув Артем Малиш. 21-річнийголкіпер не провів жодного матчу за головну команду в цьому сезоні, лише одного разу потрапивши до заявки на матч. Перед зимовою перервою він попросив клуб розірвати з ним угоду, яка діяла до літа 2022 року.

Після цього в клубі запропонували перейти на тренерську роботу Богдану Шусту. Поки немає офіційної інформації, чи погодився 35-річний голкіпер на цю пропозицію.

А 12 січня стало відомо, що за згодою сторін було розірвано угоду ще з одним воротарем – Євгеном Гальчуком. Саме він був основним в команді в першій половині сезону – 12 матчів.

Тепер в команді залишаються лише голкіпери, які виступали за юнацьку команду в цьому сезоні – Данило Веклич, Іван Малий та Микола Ярош.