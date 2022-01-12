Барселона - Реал: де дивитися перше "Ель-Класіко"

Барселона - Реал: де дивитися перше "Ель-Класіко"
Фото: Pixabay

У середу, 12 січня, у Саудівській Аравії стартує турнір за Суперкубок Іспанії. Відкриється він суперматчем, гідним фіналу: Барселона зустрінеться із мадридським Реалом, повідомляє Сьогодні.

Матч пройде на міжнародному стадіоні Короля Фахда та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Де дивитись матч Барселона – Реал

  • Megogo (Україна)
  • BT Sport 1 HD
  • bTV Action HD
  • Canal 9 Dansk HD
  • Digi Sport 1 Hungary HD
  • Digi Sport 1 Romania HD
  • Eleven Sports 1 Poland HD
  • Eleven Sports 1 Portugal HD
  • ESPN Brasil HD
  • Look Sport RO 1 HD
  • L´Équipe TV HD
  • MAX Norge HD
  • Nova Sports 2 Hellas HD
  • Nove Italia HD
  • Sport 1 Czech HD
  • Sport 4 Israel HD
  • Sport TV1 Slovenia
  • SportKlub 1 Croatia HD
  • SportKlub 1 Montengro HD
  • SportKlub 1 Serbia HD
  • ST Sports Arena
  • ST Sports Premium HD
  • SuperSport 3 Albania HD
  • Telekom Sport RO 1 HD
  • TV3 Sport Baltic HD
  • Varzish Sport HD (tjk)
  • Ziggo Sport Kanaal 14
  • Ziggo Sport Select HD

Розіграш Суперкубку Іспанії проходить за системою "фіналу чотирьох". Цього року трофей між собою розігрують Барселона, Реал, Атлетіко та Атлетік.

Спочатку визначаються дві півфінальні пари, а згодом переможці цих матчів зійдуться у фіналі.

Півфінал та фінал складаються з одного матчу. Якщо команди не визначили переможця в основний час, на них чекає додатковий час і за необхідності серія післяматчевих пенальті.

Аналітики вважають Реал фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті у основний час – 1.95, на нічию – 3.90, на перемогу Барселони – 3.75.

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