Європа відібрала зі сховищ понад половину закачаного на зиму газу

З підземних сховищ Європи піднято вже понад половину обсягу газу, закачаного минулого року на зиму, свідчать дані Gas Infrastructure Europe, повідомляє Лента.Ру.

На 10 січня відбір сягнув 55,6 відсотка або 26,6 мільярда кубометрів газу. Запаси газу у європейських ПСГ знаходяться на мінімальних для цього сезону рівнях за багаторічну історію спостережень.

При цьому добовий транзит російського газу через територію України скоротився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року, із 124 до 53 мільйонів кубометрів на добу.

Ціни на енергоносії, що стрімко зростають, чинять тиск на європейську економіку. Гуртові ціни на газ зросли майже на 300 відсотків минулого року. За оцінками Bank of America, цього року витрати на електроенергію для домогосподарств зростуть на 50 відсотків, а допомога урядів компенсує лише чверть цього.

За оцінками Banque Pictet & Cie, збільшення цін на енергоносії може знизити темпи зростання ВВП цього кварталу на 0,2 процентного пункту.