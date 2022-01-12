Винуватця смертельної ДТП під Харковом тричі ловили п'яним за кермом

Водій Kia Optima, який став винуватцем смертельної ДТП під Харковом, неодноразово був спійманий на нетверезому керуванні. Утім суди ним так і не зайнялися, повідомляє УНІАН.

Вранці 12 січня внаслідок зіткнення автомобілів Kia Optima та Toyota Camry поблизу Харкова загинули троє дорослих та постраждали двоє дітей.

За інформацією нарпдепа з Харківщини Олександра Бакумова, водій Kia, який вилетів на зустрічну смугу, є злісним порушником.