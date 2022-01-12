Фігуранта "вугільної справи" Кузяра відпущено під домашній арешт
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігуранту справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території бізнесменові Сергію Кузярі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Так, запобіжний захід утримання під вартою змінено на цілодобовий домашній арешт.
"Суд відмовив у продовженні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт", - сказав адвокат Кузяри Дмитро Безмаль.
За його словами, термін дії запобіжного заходу – 60 діб.