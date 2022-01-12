Фігуранта "вугільної справи" Кузяра відпущено під домашній арешт

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігуранту справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території бізнесменові Сергію Кузярі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, запобіжний захід утримання під вартою змінено на цілодобовий домашній арешт.

"Суд відмовив у продовженні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт" , - сказав адвокат Кузяри Дмитро Безмаль.

За його словами, термін дії запобіжного заходу – 60 діб.