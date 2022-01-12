Українці, щеплені CoronaVac, зможуть їздити за кордон

Українці зможуть подорожувати до країн, які не визнають вакцину CoronaVac, якщо зроблять бустер від Pfizer, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, якщо два перші щеплення зроблені вакциною CoronaVac, а потім бустерна доза Comirnaty від Pfizer/BioNTech, то в оновленому сертифікаті буде вказано лише Comirnaty.

"Такий сертифікат дає право в'їзду в ті країни, де приймають сертифікати про щеплення Comirnaty від Pfizer" , – йдеться у повідомленні.

Після бустера сертифікат буде дійсним дев'ять місяців (270 днів).

У Helsi уточнили, що можна звантажити однойменну програму, де будуть зображені всі дані про отримані щеплення.