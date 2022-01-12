НАТО і РФ мають суттєві розбіжності щодо України - Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України, повідомляє УНІАН.

Про це Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія.

Генеральний секретар сказав, що відбулася не проста розмова з представниками РФ.

"У нас відбувся серйозний і прямий обмін думками щодо ситуації в Україні й біля неї та щодо наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві розбіжності між країнами-членами НАТО і Росією щодо цих питань. Наші розбіжності нелегко подолати, але позитивним сигналом є те, що усі країни-члени НАТО і Росія сіли за один стіл і взаємодіяли стосовно суттєвих питань" - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що впродовж двох років засідання Ради НАТО-Росія не відбувалися.