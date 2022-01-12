З'єднання конопель блокують зараження коронавірусом

Пара каннабіноїдних кислот зв'язується із шиповидним білком SARS-CoV-2 і не дає вірусу проникнути в клітини людини, повідомляє Корреспондент.

З'єднання конопель можуть блокувати проникнення вірусу SARS-CoV-2 у клітини людини. Про це свідчать результати дослідження Глобального інноваційного центру конопель штату Орегон, Фармацевтичного коледжу та Інституту Лінуса Полінга у США.

Фахівці виявили, що пара каннабіноїдних кислот зв'язується з шиповидним білком коронавірусу, блокуючи критичний етап у процесі, який вірус використовує для зараження людей.

"Ці каннабіноїдні кислоти у великій кількості містяться в коноплі та в багатьох екстрактах коноплі. Це не наркотичні речовини і вони не містять психоактивних інгредієнтів марихуани, тому безпечні для людей", – наголосив керівник дослідження Річард ван Брімен.

Крім того, дослідження показало, що сполуки конопель були однаково ефективні проти штамів SARS-CoV-2, включаючи альфа- та бета-варіанти.

Раніше німецькі вчені встановили, що сік чорноплідної горобини може придушити до 97% вірусу SARS-СoV-2 та вірус грипу.