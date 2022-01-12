Суд зобов’язав прокуратуру закрити корупційну справу Татарова

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження проти заступника керівника ОП Олега Татарова, повідомляє Новое время.

"14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок на річницю рішення „Печери“ і нишком зобов'язав прокурорів Венедиктової закрити справу через закінчення термінів розслідування" , — йдеться у повідомленні Центра протидії корупції.

ЦПК наголошує, що рішення суду було винесено напередодні затвердження результатів конкурсу на главу САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. У недавньому інтерв'ю Клименко сказав, що якби на момент розслідування він був керівником САП, то розслідував би справу Татарова інакше, зазначає ЦПК.

"Мабуть, саме тому "татарівська" частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому Клименко переміг" , - йдеться у повідомленні Центру.

Заступника глави Офісу президента підозрювали у хабарництві у так званій справі Укрбуду про квартири для Національної гвардії. За даними слідства, Татаров, бувши юристом Укрбуду, разом із власником компанії Максимом Микитасем дав хабар у вигляді паркомісця працівнику Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС за заниження вартості житлового комплексу з 81 до 7 млн гривень.

Татаров став заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака 5 серпня 2020 року. За президентства Віктора Януковича він був начальником Головного слідчого управління МВС України. Його посада підпадала під дію закону про очищення влади, але йому вдалося уникнути люстрації. У відповідь на критику такого кадрового рішення президент Володимир Зеленський заявив, що у МВС за Януковича «були професіонали».