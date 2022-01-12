"Слугу народу" зловили на листуванні про заміну прав

Журналісти вкотре застали за крамольним листуванням народного депутата. Цього разу до об'єктивів камер потрапив смартфон члена фракції "Слуга народу" Олександра Сови, який домовлявся про заміну водійських прав для своєї найближчої родички, ймовірно навіть дружини, повідомляє Обозреватель.

"Хороший знайомий" Сови та за сумісництвом заступник начальника головного сервісного центру МВС Юрій Смолянінов пообіцяв у особистому листуванні, що все організує.

"Їй треба тільки під'їхати в сервісний центр 8041 і зателефонувати Володимиру Науменку, а він уже все організує. У неї три адмінпротоколи, тому заміна буде проводитися зі складанням іспиту. Це займе близько години часу" , – нібито пише Смолянінов у відповідь на прохання Сови про заміну прав для дружини, у якої, зважаючи на все, забрали права за неодноразове порушення правил дорожнього руху.

Листування нардепа. Джерело: Telegram-канал Через Плечо

Список контактів у програмі . Джерело: Telegram-канал Через Плечо

Автори публікації зазначили, що досі невідомо, чи вдалося провести операцію із заміною прав як навчив заступник начальника. Проте, журналісти готуються до нового сезону пленарних засідань, щоб особисто поцікавитись про це в Олександра Сови.