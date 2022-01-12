Потепління до 1°С удень та сильний мороз уночі: погода 13 січня

На Україну чекає сильний перепад температур. Після значних морозів середи у вівторок у деяких областях потеплішає до 1°С. У деяких регіонах очікується сніг, подекуди – мокрий. Загалом погода буде похмурою на більшій частині країни.

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Отже, у четвер, 13 січня, у всіх північних, південних, а також у Закарпатській, у більшості центральних областей та в Криму очікується температура від -8°С до -1°С удень та від -19°С на півночі до -9°С на півострові вночі. У решті західних, а також у Вінницькій областях буде найбільш тепло – там обіцяють від -2°С до 1°С удень та від -16°С до -10°С уночі. А ось на сході буде найхолодніше - від -11°С до -7°С удень і від -17°С до -13°С уночі.

З опадів 13 січня очікується мокрий сніг на заході (крім Закарпатської та Хмельницької областей), у Вінницькій та Житомирській областях, а також сніг у решті центральних (крім Дніпропетровської області) та на півночі країни. Середня швидкість вітру в більшості регіонів очікується на рівні 14-25 км/год у середньому, на заході подекуди можливі шквали до 29 км/год. На сході та в Криму буде вітер слабший – близько 11-18 км/год у середньому, на півострові місцями до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 13 січня вдень у західних областях через пориви вітру оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У столиці України, Києві, 13 січня очікується температура повітря від -14°С до 1°С протягом дня, вітер близько 14-22 км/год і сніг.