США заявили, що вимоги Росії об'єднали НАТО, ЄС та партнерів

США заявили, що вимоги Росії об'єднали НАТО, ЄС та партнерів

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила ,що" гарантії безпеки", запропоновані Росією, об'єднали НАТО, ЄС і партнерів. За її словами, такого ефекту Росія не очікувала, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

За її словами, російська сторона не погодилася і не відмовилася від наступного раунду переговорів Ради НАТО-Росія.

"Я сьогодні не почула принципово нових заяв (від Росії, - ред.), тому що у нас вже були восьмигодинні переговори в Женеві і окремо вечеря. Але важливо те, що в кінці сьогоднішніх переговорів росіяни не погодилися на пропозиції генсека НАТО Столтенберга про проведення наступних раундів переговорів, але і не відмовилися від цього. Всі ми, в тому числі росіяни, повинні будемо обговорити зі своїми уряду наші наступні кроки", - заявила Шерман.

Вона також додала, що Росія не очікувала, що своїми "гарантіями" об'єднає Європу, НАТО і країни, які не входять до Альянсу.

"Один з ефектів, який домоглася Росія і якого вона навряд чи очікувала - об'єднала всю Європу, і країни-члени НАТО і тих, хто не входить в Альянс, навколо ідентичного набору принципів, очікувань і прихильності дипломатичному шляху врегулювання конфлікту", - заявила Шерман.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

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